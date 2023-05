Legende: Bat um die sofortige Auflösung seines Vertrages Hakan Yakin. Freshfocus/Urs Lindt

Yakin verlässt FCS auf eigenen Wunsch per sofort

Der FC Schaffhausen und Trainer Hakan Yakin gehen getrennte Wege. «Es war der Wunsch von Hakan das Ganze per sofort zu beenden», erklärte Präsident Roland Klein den Schaffhauser Nachrichten. Nach der Saison hätte sich der FCS ohnehin von Yakin getrennt. Schaffhausen spielte vor einem Jahr unter dem Trainerduo Martin Andermatt/Yakin in der Barrage um den Aufstieg in die Super League, in der laufenden Saison unter dem allein verantwortlichen Yakin enttäuscht die Mannschaft allerdings. Sie belegt in der Challenge League nur den 7. Rang. Wie bereits am Freitag in Aarau (0:2) wird Assistent Selcuk Sasivari in den letzten beiden Runden als Chefcoach an der Seitenlinie stehen.