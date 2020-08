Uefa bestätigt YB-Gegner

Die Young Boys spielen am Mittwoch in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation wie erwartet gegen Klaksvik. Die Uefa bestätigte den Forfait-Sieg des Klubs von den Färöern gegen Slovan Bratislava. Bratislava konnte wegen Corona-Fällen in der Mannschaft nicht zur Erstrunden-Partie bei Klaksvik antreten. Das YB-Heimspiel am Mittwoch in Bern (ab 20:15 Uhr) findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Im Europacup 2020/21 werden erst ab den Playoffs wieder Rückspiele angesetzt.

Sendehinweis Verfolgen Sie das Duell um den Einzug in die 3. Quali-Runde zur Champions League am Mittwoch ab 20:10 Uhr live bei SRF zwei sowie in unserer Sport App mit Stream und Ticker.

FC St. Gallen verstärkt seine Offensive

Der Senegalese Boubacar Faye Traore stösst neu zum Team von Cheftrainer Peter Zeidler und erhält einen Vertrag für zwei Jahre bis zum Sommer 2022. Der 23-Jährige kann auf dem Flügel oder im Sturmzentrum eingesetzt werden. In der vergangenen Spielzeit stand der Offensivspieler bei Hapoel Kfar Saba in der höchsten Spielklasse Israels unter Vertrag. Zuvor spielte er unter anderem im Nachwuchs des italienischen Serie-A-Ligisten Torino. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.