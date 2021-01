YB: Profivertrag für Rieder

Die Young Boys statten Fabian Rieder mit einem Vertrag bis 2024 aus. Der 18-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt das Berner U21-Team als Captain anführte, hat seine Tauglichkeit in der höchsten Schweizer Spielklasse in dieser Saison bereits bewiesen. Rieder lieferte im Trikot des Meisters und Cupsiegers konstant gute Leistungen ab, nachdem er am 17. Oktober 2020 in Genf gegen Servette sein Debüt in der Super League gegeben hatte. Mittlerweile hat er 10 Meisterschaftseinsätze für die Mannschaft von Gerardo Seoane auszuweisen. Zudem stand er in 5 der 6 Gruppenspiele in der Europa League auf dem Platz.

Zwei Ausfälle bei Sion

Der FC Sion hat zwei verletzte Spieler zu beklagen. Musa Araz fällt mit einem verstauchten linken Knöchel rund zwei Monate aus. Birama Ndoye muss nach einem Schlag auf den Oberschenkel einen Monat pausieren.

Basel leiht Tushi nach Wil aus

FCB-Stürmer Tician Tushi wechselt bis Saisonende leihweise zum FC Wil. Der 19-jährige Schweizer U20-Nationalspieler kam in der laufenden Saison in der Super League auf 4 Einsätze für den FC Basel. Beim Tabellen-Achten der Challenge League soll er mehr Spielpraxis erhalten.