Legende: Wird Assistent von YB-Trainer Raphael Wicky Zoltan Kadar. Keystone / Ennio Leanza

Kadar wird YB-Assistenztrainer

YB-Trainer Raphael Wicky wird mit Zoltan Kadar als Assistenten in die neue Saison starten. Der 55-Jährige war seit April 2019 im Trainerstaff der Grasshoppers und führte den Rekordmeister 2021 als Interimstrainer zurück in die Super League. Zudem haben die Young Boys die Verpflichtung des sambischen Nationalspielers Miguel Chaiwa bekanntgegeben. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt vom FC Shamuel (Sambia) und unterschrieb bei den Bernern einen Vertrag bis 2027. Stürmer Nico Maier wird für eine Saison an Wil ausgeliehen.

Junger Goalie für St. Gallen...

Der FC St. Gallen hat von Chur 97 aus der interregionalen 2. Liga den 18-jährigen deutschen Torhüter Bela Dumrath verpflichtet. Er erhält einen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag. Der 196 cm grosse Hamburger soll beim FCSG das Goalie-Duo Lawrence Ati Zigi und Lukas Watkowiak ergänzen.

...und Winterthur

Auch Winterthur holt einen jungen Keeper: Der 20-jährige Armin Abaz wechselt vom Nachwuchs des FC St. Gallen zum Super-League-Aufsteiger. Abaz bestritt in den letzten 3 Saisons mit der U21 der Ostschweizer 34 Spiele in der 1. Liga.