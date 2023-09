Legende: Schneller Mann für die Offensive Ebrima Colley will bei YB durchstarten. imago images/Zuma Press

Ebrima Colley heuert bei YB an

YB hat sich in der Offensive noch einmal verstärkt. Ebrima Colley kommt vorerst für ein Jahr auf Leihbasis von Atalanta Bergamo nach Bern, YB besitzt aber eine Kaufoption. Der 23-Jährige ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und gilt als schnell und dribbelstark. Für die Nationalmannschaft Gambias hat er bisher 19 Länderspiele bestritten. Colley wurde im Nachwuchs von Atalanta ausgebildet und unterschrieb beim Serie-A-Klub im Februar 2020 einen Profivertrag. Seither wurde er an Hellas Verona, Spezia Calcio und Karagümrük in der Türkei ausgeliehen.

00:41 Video Archiv: Rieder-Wechsel von YB zu Rennes offiziell Aus Sport-Clip vom 31.08.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Auch Millar weg von Basel

Liam Millar verlässt den FC Basel in Richtung England. Aus familiären Gründen hat sich der 23-Jährige entschieden, zurück auf die Insel zu wechseln. Der Kanadier wird für eine Saison an Preston North End in die zweithöchste englische Liga, die Championship, ausgeliehen. Millar hat insgesamt fast 100 Partien für den FCB bestritten.

Kempter fällt lange aus

GC-Aussenverteidiger Michael Kempter hat sich bei der 0:1-Niederlage gegen Luzern am vergangenen Sonntag eine Verletzung am Kreuzband und am Meniskus zugezogen. Der 28-Jährige musste operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Kempter war auf diese Saison hin von St. Gallen zu den Grasshoppers gestossen und stand in allen fünf Meisterschaftsspielen in der Startelf.

SLO holt Spieler von PSG

Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy hat die Verpflichtung von Ismaël Gharbi bekanntgegeben. Der spanische-französische Offensivspieler wird vom französischen Serienmeister PSG bis Ende Saison ausgeliehen. Der 19-jährige Gharbi stiess 2016 zur Juniorenabteilung der Pariser und kam bislang zu 12 Teileinsätzen für das Fanionteam.

Lausanne gibt Baldé an Nizza ab

Nach nur gut einem halben Jahr verlässt Aliou Baldé den Super-League-Aufsteiger Lausanne-Sport wieder. Der 20-jährige Stürmer aus Senegal wechselt zum Partnerklub OGC Nizza in die französische Ligue 1. Laut Medienberichten erzielen die Lausanner mit dem Verkauf des zweifachen Saisontorschützen, der noch einen bis im Sommer 2026 gültigen Vertrag besass, einen Rekordtransfer. Im Vergleich zum Kaufpreis dürfte ein Gewinn von fast 6 Millionen Franken herausschauen.