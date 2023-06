Legende: Trägt wieder gelb-schwarz Saidy Janko. Freshfocus / Urs Lindt

Janko wieder in Bern

YB hat die Verpflichtung von Saidy Janko bekanntgegeben. Der 27-jährige Rechtsverteidiger unterschrieb beim Schweizer Meister einen Vertrag bis 2027. Für Janko ist es eine Rückkehr nach Bern. In der Saison 2019/20 absolvierte er 46 Pflichtspiele für YB und hatte massgeblichen Anteil am Double-Gewinn. In der vergangenen Saison wurde Janko von Real Valladolid an den VfL Bochum ausgeliehen. «Ich habe nur gute Erinnerungen an die Saison, die ich mit YB absolviert habe. Damals war es leider nicht möglich, das leihweise Engagement zu verlängern», liess sich Janko zitieren.

Ademi heuert nach Russland-Abenteuer beim FCL an

Kemal Ademi ist zurück in der Super League und wird seine Karriere beim FC Luzern fortsetzen. Die 27-jährige Offensivkraft zog es im Sommer 2020 weg aus der Schweiz. Nach Basel war Fenerbahce Istanbul seine nächste Station. Zuletzt stand der deutsch-schweizerische Doppelbürger in Russland beim FK Khimki unter Vertrag. Die Saison 2022/23 bestritt der mit 1,95 m gross gewachsene Ademi auf Leihbasis beim SV Sandhausen in der 2. Bundesliga (17 Einsätze/1 Tor). Die neue Nummer 99 beim FCL wird von Sportchef Remo Meyer als «ideale Verstärkung für unser Sturmzentrum angepriesen». Er reist am Montag mit der Mannschaft ins Trainingslager.

Guillemenot wechselt innerhalb der Liga

Jérémy Guillemenot, Leistungsträger beim FC St. Gallen, trägt ab sofort nicht mehr Grün-Weiss. Nach viereinhalb Saisons verlässt der 25-Jährige die Ostschweiz und wechselt nach Genf in seine Heimat. Neu als Servette-Spieler ist er künftig ein direkter Konkurrent des FCSG. In total 140 Meisterschaftspartien für die «Espen» erzielte der Offensivakteur 32 Tore. Bei seinem Ausbildungsklub, von dem aus er 2016 ins Ausland aufgebrochen war, erhielt Guillemenot einen Kontrakt über 3 Spielzeiten.

Jackson folgt auf Sun

Die Grasshoppers haben einen neuen Präsidenten gefunden. Der Engländer Matt Jackson übernimmt das Amt per Anfang Juli und folgt damit auf den abgetretenen Sky Sun. Der ehemalige Premier-League-Verteidiger Jackson leitete zuletzt die Strategic Player Marketing Abteilung bei den Wolverhampton Wanderers. Der 51-Jährige wird die operative Führung übernehmen und gleichzeitig der direkte Ansprechpartner für Sportchef Bernt Haas in allen sportlichen Belangen sein.

FCZ-Frauen kennen Gegnerinnen

Die Frauen des FC Zürich müssen in der Qualifikation der Champions League über den Meisterweg zwei Konkurrenten ausschalten, um sich für die Gruppenphase mit 16 Teams zu qualifizieren. Als gesetztes Team trifft der Schweizer Meister am 9. September an einem Mini-Turnier (Ort noch offen) auf den Sieger des Duells zwischen Breznica und Birkirkara, die Champions aus Montenegro und Malta. Im Erfolgsfall qualifizieren sich die Zürcherinnen für die letzte Qualifikationsrunde mit Hin- und Rückspiel am 10./11. und 18./19. Oktober.