Legende: Künftig in der Super League Mit Aarau verpasste Donat Rrudhani den Aufstieg erneut knapp, bei YB darf er dennoch im Oberhaus ran. Freshfocus/Marc Schumacher

Ein neuer Mittelfeldspieler für YB

Der BSC Young Boys hat vom FC Aarau Donat Rrudhani verpflichtet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb in Bern einen Vierjahresvertrag. Rrudhani stammt aus dem Kosovo, für dessen Nationalteam er im Sommer 2021 zweimal zum Einsatz kam. In den letzten 3 Saisons bestritt er für Challenge-Ligist Aarau 105 Pflichtspiele, dabei erzielte er 21 Treffer und lieferte 26 Torvorlagen. «Es ist ein toller Schritt in meiner Karriere und ich hoffe, dass ich mich in Bern positiv weiterentwickeln kann», wird Rrudhani in der YB-Medienmitteilung zitiert. Im Gegenzug übernimmt Aarau Stürmer Shkelqim Vladi fix von den Bernern. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag.