Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

YB hat eine neue Nummer 9

Die Young Boys verpflichten mit Sergio Cordova einen 27-jährigen Stürmer vom türkischen Erstligisten Alanyaspor. Wie der Berner Klub mitteilt, wird der venezolanische Nationalspieler (19 Länderspiele, 0 Tore) mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Cordova hat eine Vergangenheit in der Bundesliga. Zwischen 2017 und 2023 absolvierte er 98 Partien für Augsburg und Bielefeld. In der vergangenen Saison erzielte er für Alanyaspor in 38 Spielen 10 Tore.

Mittelstürmer für Winterthur

Der FC Winterthur verstärkt seine Offensive mit Andrin Hunziker. Der 22-jährige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis vom FC Basel und stand letzte Saison leihweise beim Karlsruher SC im Einsatz. In der 1. Mannschaft Basels kam Hunziker bis heute zehnmal in der Super League, im Schweizer Cup und in der Conference-League-Quali zum Einsatz (2 Tore, 1 Assist).

Legende: Schnürt seine Schuhe demnächst für Winterthur Andrin Hunziker. Freshfocus/Peter Rinderer/Expa

Sadiku zu Bellinzona

Armando Sadiku kehrt nach sechs Jahren im Ausland in die Schweiz zurück. Der 34-jährige Stürmer unterschreibt nach zwei Saisons in Indien bei der AC Bellinzona. Von 2012 bis 2019 stand der ehemalige albanische Internationale unter anderen beim FC Lugano, dem FC Zürich und Vaduz im Einsatz.