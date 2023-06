Legende: Verpasst den Cupfinal Cedric Itten. Keystone/Peter Klaunzer

Itten fehlt den Young Boys

Die Young Boys nehmen die Mission Cup-Titel am Sonntag zwangsläufig ohne Cedric Itten in Angriff. Der Stürmer muss nach einem Schlag in den Nacken eine «mehrwöchige Wettkampfpause einlegen», wie die Berner am Donnerstag mitteilten. Meister YB will am Sonntag im Final gegen Lugano das Double perfekt machen (ab 13:30 Uhr live auf SRF zwei). Zudem verpasst Itten die beiden EM-Qualifikationsspiele der Schweizer Nati gegen Andorra und Rumänien.