YB länger ohne Colley – Bickel wird Verwaltungsrat in Winterthur

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird vom Platz transportiert Ebrima Colley. Keystone/Georgios Kefalas

Colley fällt mit Schulterverletzung aus

Die Young Boys müssen mehrere Wochen auf Ebrima Colley verzichten. Dies teilte der Schweizer Meister am Mittwoch mit. Demnach zog sich der 25-jährige Nationalspieler Gambias am Sonntag beim 2:1-Sieg in Basel nach einem gegnerischen Foul eine Schulterverletzung zu. Colley musste bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden.

Bickel zurück im Fussballgeschäft

Fredy Bickel ist wieder im Fussballgeschäft tätig. Der bald 60-Jährige wird Verwaltungsrat beim FC Winterthur. Bickel werde «im strategischen Führungsgremium des Klubs für die nachhaltige sportliche Entwicklung zuständig sein und Sportchef Oliver Kaiser sowie Nachwuchschef Roger Etter im Tagesgeschäft beratend unterstützen», schrieb der Tabellenletzte der Super League am Mittwoch in einer Mitteilung. Bickel ist eine schillernde, bestens vernetzte Figur. Er war Sportchef bei GC, YB, dem FC Zürich und Rapid Wien.

Super League