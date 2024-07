Legende: Schlägt bei Luzern ein neues Kapitel auf Donat Rrudhani. Claudio De Capitani/freshfocus

Rrudhani wechselt leihweise zum FCL

YB hat sich dazu entschieden, seinen Offensivspieler Donat Rrudhani bis Ende Saison an den FC Luzern auszuleihen. Danach besitzen die Innerschweizer eine Option für die definitive Übernahme des 25-Jährigen. Rrudhani, der im Sommer 2022 vom FC Aarau aus der Challenge League zu YB gestossen war, konnte beim Schweizer Meister nie richtig Fuss fassen. In der Saison 2023/24 absolvierte der kosovarische Internationale in der Rückrunde 11 Matches auf Leihbasis bei Lausanne-Sport.

05:03 Video Archiv: YB kommt in St. Gallen mit 0:4 unter die Räder Aus Sport-Clip vom 28.07.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 3 Sekunden.

FCZ engagiert Bangoura

Der FC Zürich hat sein Mittelfeld verstärkt. Der Stadtklub verpflichtete Mohamed Bangoura mit einem bis 2027 gültigen Vertrag. Der 18-jährige Guineer wechselt aus Nigeria zum FCZ. Der defensive Mittelfeldspieler gehört dem Kader der U20-Nationalmannschaft von Guinea an.

Frauen-Nati gegen England

Nach dem erfolgreichen Wiederaufstieg in die Liga A der Uefa Women’s Nations League wird das Frauen-Nationalteam in den beiden Camps im Herbst Länderspiele bestreiten. In diesem Rahmen trifft das Team von Pia Sundhage auf die amtierenden Europameisterinnen aus England. Die Partie vom Dienstag, 3. Dezember, an der Bramall Lane in Sheffield wird zugleich das letzte Länderspiel des Jahres 2024 für die Nati sein. Die weiteren drei Partien der Frauen-A-Auswahl werden allesamt Heimspiele sein. Die genauen Gegnerinnen, Spielorte und Anspielzeiten sind noch nicht bekannt.