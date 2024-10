Legende: Im Pech Mohamed Ali Camara. Freshfocus/Toto Marti/Blick

Camara fehlt YB wegen Wadenverletzung

Das Verletzungspech bei den Young Boys reisst nicht ab: Mit Mohamed Ali Camara fällt der nächste Verteidiger aus. Der 27-Jährige aus Guinea zog sich gemäss YB-Mitteilung eine Muskelverletzung an der linken Wade zu. In der Champions League gegen Inter Mailand sass er bereits nur auf der Bank. Zuvor spielte er sechs Partien in der Super League und in der Champions League alle durch. Die Young Boys rechnen mit einer Pause von mehreren Wochen für Camara. Derzeit fehlen bei YB wegen Verletzungen in der Verteidigung auch Saidy Janko, Patric Pfeiffer und Tanguy Zoukrou.