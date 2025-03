Monteiro fehlt im Endspurt

Die Young Boys müssen mehrere Wochen auf Joël Monteiro verzichten. Wie der Super-League-Klub am Montag mitteilte, zog sich sein Offensivspieler beim 1:0-Sieg am Samstag gegen St. Gallen einen Bänderriss im linken Fuss zu. Monteiro war von einem Gegenspieler gefoult worden und musste zur Pause ausgewechselt werden. Wie die Berner vermeldeten, wird die Verletzung des 25-jährigen Nationalspielers konservativ und ergo ohne operativen Eingriff behandelt. Deshalb könne auch die genaue Absenzzeit noch nicht genau vorausgesagt werden.

Akahomen zurück bei Basel

FCB-Verteidiger Finn van Breemen hat sich am Sonntag beim Aufwärmen vor der Partie gegen Winterthur am linken Knie verletzt. Wie der Klub mitteilte, wird der 22-Jährige mehrere Wochen ausfallen. Eine abschliessende Diagnose über die Art der Verletzung steht noch aus. Als Reaktion auf den Ausfall kehrt Marvin Akahomen per sofort zum FCB zurück. Der 17-jährige Innenverteidiger spielte seit Januar auf Leihbasis für Wil in der Challenge League.

