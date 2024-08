Per E-Mail teilen

Legende: Bereits verletzt Patric Pfeiffer. Claudio De Capitani/freshfocus

Pech für YB und Pfeiffer

Das Verletzungspech der Young Boys hält an. Der kürzlich verpflichtete Innenverteidiger Patric Pfeiffer fällt mit einer Oberschenkelverletzung mindestens sechs Wochen aus. Der von Augsburg ausgeliehene Pfeiffer hatte erst am Samstag im Cupspiel gegen Printse-Nendaz sein Debüt im YB-Dress gegeben. Die Verletzung am rechten Oberschenkel habe sich der 24-Jährige bei einem Zweikampf zugezogen, teilte der Klub mit.