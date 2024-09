Legende: Bleibt in Bern David von Ballmoos. KEYSTONE / Peter Klaunzer

YB verlängert mit Von Ballmoos

Der BSC Young Boys hat den 2025 auslaufenden Vertrag mit Goalie David von Ballmoos bis 2027 verlängert – mit einer Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Das Berner Eigengewächs unterschrieb bereits 2013 seinen ersten Profivertrag, war aber zunächst Ersatz und wurde für zwei Saisons an Winterthur ausgeliehen. 2017 debütierte er im A-Team von YB, bestritt seither 247 Pflichtspiele, wurde sechsmal Schweizer Meister und zweimal Cupsieger. Damit ist er nach Titeln der erfolgreichste Spieler der Vereinsgeschichte. Mit der Verlängerung setzt YB auch ein Zeichen für die Zukunft, denn der 22-jährige Marvin Keller machte zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Keller habe gezeigt, dass man jederzeit auf ihn zählen könne, schreibt der Klub in einer Mitteilung, in der es weiter heisst: «David hat bei uns eine Leaderfunktion und ist unsere Nummer 1.»

Stade Lausanne-Ouchy trennt sich von Trainer

Stade Lausanne-Ouchy und Trainer Ricardo Dionisio gehen getrennte Wege. Die Freistellung des 41-jährigen Portugiesen erfolge in gegenseitigem Einvernehmen, wie der Klub mitteilte. Dionisio war im November 2023 zum damaligen Super-League-Klub gekommen, konnte aber den direkten Wiederabstieg in die Challenge League nicht verhindern. In der laufenden Saison steht das Team mit nur einem Sieg nach acht Runden erneut am Tabellenende. Dionisios Nachfolge ist noch offen.

Unglücksrabe Thies fällt lange aus

Schiedsrichter Tobias Thies, der am Samstag in der Super-League-Partie GC - Servette (2:2) schon in den ersten Minuten ausgewechselt werden musste, fällt auf unbestimmte Zeit aus. Der 32-jährige Aargauer Referee hatte sich die linke Achillessehne gerissen. Thies wurde am Dienstag operiert; der Eingriff verlief erfolgreich.