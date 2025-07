Legende: Ist zurück in der Super League Edimilson Fernandes. Imago Images/Martin Hoffmann

Edimilson Fernandes zurück bei YB

Der BSC YB verstärkt sich im Hinblick auf die neue Saison mit Edimilson Fernandes. Der 29-jährige Schweizer Internationale stösst vom Bundesligisten Mainz 05 zu den Bernern und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. In der vergangenen Spielzeit lief Fernandes leihweise für den französischen Erstligisten Brest auf und absolvierte unter anderem 10 Champions-League-Partien. Der 34-fache Nati-Spieler trug das YB-Trikot bereits zwischen Februar und Juni 2022.

Mauron wechselt in die USA

Nach drei Saisons in der Women's Super League bei Servette Chênois wagt Sandrine Mauron zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Schritt ins Ausland. Die 28-Jährige, die bereits in Deutschland für Frankfurt auflief, wechselt in die USA und schliesst sich dem Tampa Bay Sun FC aus der USL Super League an. Die USLS hat erst eine Saison hinter sich, welche Tampa Bay als Meister abschliessen konnte. Die Liga ist zwar ebenfalls erstklassig, jedoch nicht zu verwechseln mit der hierzulande besser bekannten National Women's Soccer League (NWSL), in der unter anderen Ramona Bachmann (Houston Dash) oder Ana-Maria Crnogorcevic (Seattle Reign) aktiv sind.