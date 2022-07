Legende: Spielt ab sofort für Gelb-Schwarz Kevin Rüegg. zvg

Rüegg leihweise mit Kaufoption zu YB

Wenige Stunden vor dem Auftakt in die neue Super-League-Saison hat YB den Zuzug von Kevin Rüegg vermeldet. Die Berner haben sich mit Hellas Verona über ein einjähriges Leihgeschäft mit anschliessender Kaufoption geeinigt. Rüegg wechselte im September 2020 vom FC Zürich nach Italien, wo er in der Serie A sporadisch zum Einsatz kam. Die Rückrunde der letzten Saison bestritt der bald 24-Jährige in der Super League beim FC Lugano. Mit den Tessinern holte der polyvalent einsetzbare Rüegg den Cupsieg. Er kann sowohl als Aussenverteidiger wie auch als Mittelfeldspieler fungieren.