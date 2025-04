Lange Sperre für Camara

Mohamed Ali Camara verpasst praktisch den Rest der Saison. Der Abwehrspieler der Young Boys ist von der Disziplinarkommission der Liga für 6 Spiele gesperrt worden. Camara war am Sonntag bei der desaströsen 0:5-Niederlage gegen Luzern wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden. Der 27-jährige Innenverteidiger trat dem von YB an Luzern ausgeliehenen Donat Rrudhani auf den Oberschenkel. Dafür wurde er von der Liga für 4 Spiele gesperrt. Da Camara bereits die 3. rote Karte in dieser Saison sah, wurde die Sperre um zwei Spiele verlängert. Damit verpasst Camara nach dem Heimspiel gegen den FC Zürich am kommenden Ostermontag auch den Cup-Halbfinal gegen Biel sowie einen Grossteil der Meisterrunde.

Super League