Legende: Hütet künftig das Tor von Yverdon Paul Bernardoni. IMAGO / PanoramiC

Yverdon verpflichtet Bernardoni

Yverdon-Sport hat einen Ersatz für den nach Kanada abgewanderten Torhüter Sebastian Breza gefunden. Der Franzose Paul Bernardoni unterschrieb beim Aufsteiger einen Vertrag bis Ende Saison. Der 26-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchsstufen der französischen Nationalmannschaft und hat 181 Einsätze in der Ligue 1 vorzuweisen. Zuletzt hütete er das Tor von Konyaspor in der Türkei, wo sein Vertrag vor wenigen Tagen vorzeitig aufgelöst wurde. In Yverdon wird er sich mit Kevin Martin um die Nummer 1 duellieren.