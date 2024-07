Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ein Bild aus seiner Zeit in Luxemburg Vor dem Wechsel nach Bulgarien spielte Hugo Komano in der Saison 2020/21 im Grossherzogtum für Differdingen 03. Imago/Majerus

Neuer Stürmer für Yverdon

Yverdon-Sport verstärkt seinen Sturm mit dem Franzosen Hugo Komano. Der 24-Jährige stösst aus Bulgarien vom FC Pirin zu den Waadtländern. Komano gelangen in der letzten Saison für den in Blagoewgrad beheimateten Absteiger aus der höchsten bulgarischen Liga in 26 Spielen 4 Tore und 9 Assists.