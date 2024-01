Legende: Neu in der Westschweiz Magnus Grödem. X/@yverdonsports

Ein Zu- und ein Abgang bei Yverdon

Kurz vor dem Neustart in der Super League vermeldet Yverdon zwei personelle Rochaden. Der Aufsteiger verpflichtet den norwegischen Offensivspieler Magnus Grödem und gibt Goalie Sebastian Breza ab. Der 25-jährige Grödem spielte zuletzt in seiner Heimat für Molde, für das er in 112 Pflichtspielen 27 Tore erzielte. Er unterschrieb in Yverdon einen über zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag. Nach nur einem halben Jahr am Neuenburgersee verlässt dafür der kanadische Goalie Breza Yverdon bereits wieder. Den 25-Jährigen, der von Serie-A-Klub Bologna an Yverdon ausgeliehen war, zieht es zurück in seine Heimat nach Montreal.

00:41 Video Archiv: Breza kann Yverdons Cup-Out in Rapperswil-Jona nicht verhindern Aus Sport-Clip vom 16.09.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Ermir Lenjani zu Schaffhausen

Der FC Schaffhausen holt sich einen weiteren Routinier. Nach Raul Bobadilla und Sekou Sanogo stösst in diesem Winter mit Ermir Lenjani ein weiterer Spieler mit grosser Super-League-Erfahrung zum Schlusslicht der Challenge League. Der 34-jährige, ehemalige albanische Internationale spielte unter anderem schon für St. Gallen, Sion und GC. Zuletzt war der linke Aussenverteidiger in der Türkei engagiert.