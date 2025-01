Per E-Mail teilen

Legende: Ronaldo Tavares, hier 2023 im Einsatz für Estrela Amadora. Getty Images/Gualter Fatia

Ronaldo Tavares verstärkt Tabellen-Vorletzten

Yverdon verstärkt seine Offensive mit dem Portugiesen Ronaldo Tavares. Der 27-Jährige wechselt leihweise bis Ende Saison vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora zu den Waadtländern. Der 1,94 m grosse Stürmer wurde bei Sporting ausgebildet, spielte aber vor allem in der zweiten portugiesischen Liga. Mit ihm will Yverdon, das den schwächsten Angriff der Liga stellt, wieder gefährlicher vor das gegnerische Tor kommen. In den letzten neun Spielen erzielte der Tabellenelfte nur zwei Tore.

Dettoni wechselt zu GC

Die Grasshoppers verstärken sich in der Innenverteidigung mit dem 19-jährigen Grayson Dettoni. Der US-Amerikaner kommt leihweise aus der Jugend des FC Bayern München nach Zürich. In Deutschland hat Dettoni vor allem für die Zweitvertretung der Münchner in der Regionalliga Bayern gespielt.

Super League