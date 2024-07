Legende: Aus der Elfenbeinküste in die Schweiz Samba Koné. Yverdon-Sport

Koné wechselt zu Yverdon

Yverdon hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Waadtländer leihen den ivorischen defensiven Mittelfeldspieler Samba Koné für ein Jahr vom Stella Club d'Adjamé aus. Anschliessend besitzt Yverdon eine Kaufoption. In der Elfenbeinküste ist der 21-Jährige im vergangenen Jahr mit seinem Team Meister geworden.

Nations-League-Spiel gegen Spanien in Genf

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Heimspiel in der Nations League gegen Europameister Spanien in Genf. Die Partie findet am 8. September um 20.45 Uhr statt. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband mit. Das erste Auswärtsspiel gegen Dänemark findet drei Tage zuvor in Kopenhagen statt. Die Spielorte der weiteren Heimspiele gegen Dänemark (15. Oktober) und Serbien (15. November) sind noch offen.