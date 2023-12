Legende: Kämpfen kommende Woche um das Leder Der FC Zürich und der FC Winterthur. Claudio Thoma/freshfocus

Termine für verschobene Spiele bekannt

Der Nachholtermin für das am letzten Samstag wegen Schneefällen abgesagte Zürcher Derby zwischen dem FC Winterthur und dem FC Zürich ist bekannt. Die Begegnung der 16. Super-League-Runde wird neu am Mittwoch, 13. Dezember, um 20:30 Uhr angesetzt. Zwei aus den gleichen Gründen nicht gespielte Partien der letzten Runde der Challenge League finden auch kommende Woche statt: Sion – Nyon am Dienstag, 12. Dezember (19:00 Uhr), und Thun – Bellinzona am Mittwoch, 13. Dezember (19:00 Uhr).

Super-League-Saison 2024/25 beginnt am 20. Juli

Die nächste Saison der Super League beginnt eine knappe Woche nach dem Final der Frauen-EM. Am Samstag, 20. Juli, finden die ersten Spiele statt, bereits einen Tag früher startet die Challenge League in die Saison 2024/2025. Die Winterpause beginnt nach der 18. Runde vom 15. Dezember und dauert bis zum 18. Januar. Der Schweizer Cupfinal ist für den 1. Juni 2025 programmiert und findet damit einen Tag nach dem Endspiel der Champions League statt.