Zuffi wechselt zu Sion

Der FC Sion tätigt seinen ersten Transfer in diesem Sommer. Die Walliser verpflichten für die nächsten drei Jahre den Mittelfeldspieler Luca Zuffi. Zuffi spielte in den letzten sieben Jahren für den FC Basel und gewann dreimal die Meisterschaft und zweimal den Cup. In diesem Sommer wurde der auslaufende Vertrag des 31-jährigen gebürtigen Winterthurers in Basel nicht verlängert.

Transfercoup für Luzern

Luzern hat sich prominent aus der Bundesliga verstärkt. Die Innerschweizer verpflichteten Christian Gentner von Union Berlin. Der 35-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Gentner kommt auf 430 Bundesliga-Partien mit dem VfB Stuttgart, Wolfsburg und Union Berlin sowie auf fünf Länderspiele für Deutschland. Er wurde zudem zweimal deutscher Meister.

Legende: Wechselt in die Innerschweiz Christian Gentner. imago images

Stürmer-Routinier Demba Ba zu Lugano

Der FC Lugano bestückt seine Offensive mit jeder Menge Erfahrung. Der zuletzt vereinslose Demba Ba stösst für ein Jahr ins Tessin. Der 36-jährige Senegalese wurde 2017 mit Besiktas und 2020 mit Basaksehir türkischer Meister. Mit Chelsea gewann er 2013 die Europa League. Zuvor war er unter anderem bei Hoffenheim, Westham und Newcastle tätig. Auch bei Shenhua in China sammelte der vielgereiste Ba schon Erfahrungen.

Women's Super League wird aufgestockt

Die Super League der Frauen wird ab der nächsten Saison um zwei Mannschaften aufgestockt. Neben den acht bisherigen Klubs spielen neu auch der FC Aarau und der FC Yverdon in der höchsten Liga. Nach 18 Runden kämpfen die besten 8 Teams in Playoffs, die im Europacup-Modus ausgetragen werden, um den Meistertitel. Die beiden Letztplatzierten der Super League und die beiden Besten der Nationalliga B bestreiten eine Auf-/Abstiegsrunde.

Boranijasevic für 3 Jahre zum FCZ

Der 29-jährige Rechtsverteidiger Nikola Boranijasevic wechselt per sofort zum FC Zürich und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2024. Dies bestätigten die Zürcher am Freitag. Nach Engagements in seinem Heimatland Serbien und Lettland stand Boranijasevic seit Anfang 2019 beim FC Lausanne-Sport unter Vertrag, wo er in 85 Pflichtspielen 5 Treffer und 11 Assists realisierte.

St. Gallen holt Schubert ablösefrei

Der FCSG hat seine Offensive verstärkt: Stürmer Fabian Schubert wechselt ablösefrei zum Team von Trainer Peter Zeidler und erhält dort einen Zweijahresvertrag. Der 26-Jährige spielte zuletzt beim FC Blau-Weiss Linz in der 2. Liga Österreichs. Für die Linzer erzielte er in 28 Meisterschaftsspielen 33 Tore, womit er sich auch zum Torschützenkönig der Liga krönte. Dazu kamen 11 Assists.

Luzern gibt Bürki ab

Luzerns Marco Bürki wechselt in die Challenge League zum FC Thun. Der Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr. Bürki war bereits 2015 für 2 Jahre von YB an die Berner Oberländer ausgeliehen.