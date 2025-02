Im Sommer 2022 kehrte Marwin Hitz nach 14 Jahren in der Bundesliga (Wolfsburg, Augsburg und Dortmund) in die Schweiz zurück und heuerte beim FC Basel an. Der Start war harzig: Mit Hitz im Tor schloss Basel die Saison 2022/23 als amtierender Vizemeister nur auf Rang 5 ab.

In der Folgesaison folgte der Tiefpunkt: Der FCB verlor unter anderem zu Hause gegen Stade-Lausanne-Ouchy mit 0:3, verpasste den Einzug in die Championship Group und klassierte sich am Ende lediglich auf Platz 8.

Tempi passati: Basel hat sich gefangen und grüsst in der Super League nach 20 Runden von Platz 2. Grossen Anteil an dieser Rangierung hat Hitz, der mit seinen 37 Jahren dem FCB bisher ein sehr sicherer Rückhalt ist. Seine Leistungen werden auch vom Klub goutiert: Am letzten Wochenende wurde der im Sommer auslaufende Vertrag mit Hitz vorzeitig um eine Saison bis 2026 verlängert.

Die weisse Weste lohnt sich künftig doppelt

Bei den Vertragsgesprächen sassen Hitz' Söhne Matteo (10) und Laurin René (8) zwar nicht mit ihrem Papa am Verhandlungstisch. Ganz unbeteiligt waren die beiden gleichwohl nicht: Als grosse FCB-Fans waren sie Fürsprecher für eine Verlängerung in Basel. «Meine Frau und ich haben sie mit ins Boot geholt», verrät Hitz mit einem Schmunzeln.

Der neue Vertrag beinhaltet ein Novum für Hitz. Er enthält nämlich erstmals eine Prämie für Zu-null-Spiele. «Ich habe vernommen, dass ein solcher Zusatz in der Schweiz nicht unüblich ist. Ich hatte dies in meiner bisherigen Karriere noch nie. Deshalb war das von meiner Seite ein Wunsch», verrät der Ostschweizer.

Diese «Zu null-Prämie» wird zwar erst ab der kommenden Saison angewendet. Seinen Kasten sauber halten möchte Hitz freilich auch in dieser Spielzeit so oft wie möglich. Am liebsten bereits am Sonntag im Klassiker gegen den FCZ. Hitz über das Gastspiel im Letzigrund: «Wir werden den Gegner analysieren und im Training Vollgas geben. Hoffentlich fahren wir am Sonntag mit 3 Punkten im Gepäck nach Hause.»

Genau das ist heute Teil unserer Stärke.

Hitz wirkt nach zweieinhalb Saisons beim FCB aufgeräumt, relaxed und zufrieden. Da kann leicht vergessen gehen, dass der 1,97 m grosse Keeper auch schwierige Monate am Rheinknie durchlebte. «Ich hatte mehr schlaflose Nächte als bei früheren Klubs», gibt der dreifache Familienvater – im Januar 2021 kam Töchterchen Joséphine Marie zur Welt – zu.

Dass Basel gestärkt aus dieser heiklen Phase hervorgegangen ist, erklärt sich der Goalie so: «Es war eine sehr intensive Zeit. Wir konnten uns aber offen und ehrlich die Meinung sagen. Die Spieler, die geblieben sind, sind so richtig zusammengewachsen. Und genau das ist heute Teil unserer Stärke.»