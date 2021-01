Leader YB gastiert am Sonntag beim Tabellenletzten FC Vaduz. Das muss nicht unbedingt eine klare Sache sein.

Legende: Im Mai 2017 YB-Spieler Michael Frey gerät gegen Vaduz' Diego Ciccone ins Straucheln. Keystone

Hier das abgeschlagene Tabellenschlusslicht, dort der unangetastete Leader – die Affiche zwischen dem FC Vaduz und den Young Boys wird eine deutliche Angelegenheit. Oder?

Seit 4 Heimspielen ohne Niederlage

Mag der Blick auf das Klassement die Liechtensteiner in eine Sinnkrise stürzen, so könnte eine andere Statistik das Selbstvertrauen merklich wachsen lassen: In den letzten 4 Partien im «Ländle» hat Vaduz gegen die Berner nie verloren.

Besser noch, beim letzten Aufeinandertreffen im Rheinpark-Stadion am 17. Mai 2017 resultierte ein 1:0-Heimsieg. Letztmals mit 3 Punkten im Gepäck reiste «Gelbschwarz» aus dem Fürstentum am 3. April 2015 ab.

Die letzten Gastspiele von YB bei Vaduz in der Super League 17. Mai 2017

Vaduz - YB 1:0

21. September 2016

Vaduz - YB 0:0

13. Februar 2016

Vaduz - YB 1:1

17. Oktober 2015

Vaduz - YB 1:1

3. April 2015

Vaduz - YB 0:1



Lässt YB die Muskeln spielen?

Klar ist aber auch, dass das YB von damals kaum mit dem heutigen zu vergleichen ist. Das Team von Gerardo Seoane tritt diese Saison mit zunehmender Dauer mit der Selbstverständlichkeit und Souveränität eines Hattrick-Meisters auf.

In 14 Super-League-Partien ging lediglich eines verloren, zudem verfügen die Berner sowohl über die durchschlagskräftigste Offensive (22 Tore) als auch die dichteste Abwehr (10 Gegentore) der Liga, was sich in einem 8-Punkte-Polster auf die ersten Verfolger Basel und St. Gallen niederschlägt.

Am anderen Ende der Tabelle mühte sich Aufsteiger Vaduz zu nur einem Dreier. 6 Punkte beträgt die Differenz zum neuntplatzierten FC Luzern. Die Vorzeichen für das Duell mit YB sind eigentlich zappenduster – wäre da nicht diese eine Statistik.