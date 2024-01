Am Wochenende gingen in der Super League gleich mehrere Serien zu Ende. Wir liefern den Überblick.

Legende: Da kann man schon mal abheben Benjamin Kololli nach seinem Treffer gegen YB. Keystone/PETER KLAUNZER

Es waren beeindruckende Serien, die am Wochenende ihr Ende fanden. Eine Serie konnte aber auch fortgeführt werden. Wir blicken zurück:

Basel und der YB-Fluch

Seit 15 Spielen (13 Mal Liga, 2 Mal Cup) konnte Basel gegen YB nicht mehr gewinnen. Am Samstag war es dann soweit: Winter-Neuzugang Benjamin Kololli stellte mit seinem goldenen Tor den ersten Sieg gegen den Rivalen seit Juli 2020 sicher.

00:59 Video Archiv: Kololli bringt den FCB sehenswert in Führung Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

St. Gallens Heimserie reisst

Nach 11 Heimsiegen in Folgen mussten sich die Ostschweizer erstmals in dieser Saison zuhause geschlagen geben. Eine frühe rote Karte gegen Lukas Görtler spielte den Gästen aus Lugano in die Karten. Die Tessiner wussten die Überzahl zu ihren Gunsten auszunutzen und siegten mit 4:1.

01:18 Video Archiv: Unglücklicher Görtler fliegt früh vom Platz Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

GC schwächt Derby-Fluch ab

Nachdem GC nur 1 der letzten 14 Derbys gegen den FCZ hatte gewinnen können, kam am Sonntag ein weiterer seltener Erfolg dazu. Tief in der Nachspielzeit erlöste Pascal Schürpf den Rekordmeister mit seinem Siegtreffer zum 2:1. Beim FCZ hält derweil die Abwärtstendenz an: Das Team von Bo Henriksen ist seit 5 Spielen sieglos und gewann in dieser Zeitspanne nur gerade 2 Punkte.

01:05 Video Archiv: Schürpf gelingt in der 95. Minute der Lucky Punch Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Servette kämpft gegen Tendenz an

Seine Serie fortführen konnte Servette. Die Genfer sind in der Liga mittlerweile seit 13 Spielen ungeschlagen. Gegen Yverdon gab es einen glanzlosen 1:0-Heimsieg, womit sich die «Grenat» in der oberen Tabellenhälfte festsetzen konnten. Immerhin: Es endete eine Serie von 4 Unentschieden in Folge.

01:01 Video Archiv: Kutesa mit dem entscheidenden Tor Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.