YB gewinnt in der 18. Runde der Super League zuhause gegen Servette mit 2:1.

Darian Males dreht die Partie für die Berner mit einem Doppelpack.

In den weiteren Sonntagsspielen trifft Lugano auf Lausanne, der FCZ empfängt St. Gallen.

Die zweite Halbzeit war erst wenige Sekunden alt und doch jubelte YB bereits über das 2:1. Nach einem Eckball waren die Berner in allen Belangen wacher als die Servette-Akteure. Nachdem ein abgelenkter Kopfball bei Sandro Lauper landete, zog dieser flach ab. Vor Goalie Jérémy Frick hielt Darian Males noch den Fuss hin und sorgte damit für die nötige Richtungsänderung.

Nach diesem Rückschlag waren die Genfer gefordert. Zuerst powerte YB weiter und suchte die Entscheidung. Doch mit Fortdauer der Partie wurden die Gäste stärker. Die beste Möglichkeit auf den nicht unverdienten Ausgleich vergab der eingewechselte Jérémy Guillemenot in der 83. Minute. Eine Flanke von Dereck Kutesa konnte er nur an den Pfosten lenken.

Damit blieb es beim 2:1 für YB, das durch den Sieg einen versöhnlichen Jahresabschluss feiern konnte. Servette hingegen steht nun bei nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen und verpasst es, sich für die zweite Jahreshälfte eine noch bessere Ausgangslage zu erspielen.

Frühes Servette-Glück

Der Auftakt in die Partie war aus Genfer Sicht noch optimal gelungen. Usman Simbakoli spielte am Strafraumrand auf Kutesa. Der Super-League-Toptorschütze tanzte anschliessend einen Gegenspieler aus und traf dann mit einem satten Schuss zum frühen 1:0 (6.).

YB brauchte eine halbe Stunde, um zu reagieren. Dann setzte sich Males ein erstes Mal in Szene. Von Cedric Itten schön freigespielt erzielte der 23-Jährige aus kurzer Distanz den Ausgleich. Der Treffer brachte YB zurück ins Spiel – und die Wende komplett machte Males dann gleich selber.

So geht's weiter

Die Winterpause in der Super League steht an. In gut einem Monat geht's weiter. YB empfängt am 18. Januar um 18:00 Uhr den FC Winterthur. Servette misst sich um 20:30 Uhr im SRF-Livespiel mit St. Gallen.

