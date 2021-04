Im Rahmen des YB-Titelgewinns schaut Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, in die Zukunft. Die Liga fordert für die nächste Saison «volle Stadien ab August».

Die aktuelle Situation mit Geisterspielen seit Ende Oktober sei «unhaltbar für die Klubs». Dass ab Montag die Corona-Massnahmen gelockert werden und 100 Zuschauer in den Stadien zugelassen sind, bringe nichts, so Schäfer. «In einem Stadion wie hier in Bern mit 30'000 Plätzen sind 100 Zuschauer nichts», so der Liga-CEO.

Die Impfstrategie macht Hoffnung

Schäfer erwartet, dass bis Ende Monat von der Politik Signale kommen, wie es ab dem Sommer und für die neue Saison weitergeht. «Die Klubs brauchen diese Planungssicherheit», so Schäfer.

Hoffnung schöpft Schäfer aus früheren Aussagen von Gesundheitsminister Alain Berset. «Der Bundesrat hat erklärt, dass die Massnahmen hinfällig werden, wenn alle geimpft sind, die sich auch impfen wollen.» An dieser Aussage werde man den Bundesrat messen, so Schäfer. Und deshalb forderte er: «Ab August wollen wir volle Stadien.»