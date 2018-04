Der FC Sion schlägt Lausanne auswärts mit 2:0.

Matchwinner ist Carlitos mit einem Doppelpack.

In der Tabelle rückt Schlusslicht Sion bis auf 3 Punkte zu Lugano und Lausanne heran.

Es war ein kapitales Spiel für den FC Sion in Lausanne. Bei einer Niederlage wäre der Rückstand auf die Waadtländer in der Tabelle auf 9 Punkte angewachsen. Dank dem Sieg liegen die Walliser nun nur noch 3 Zähler hinter Lausanne und Lugano, das zuhause dem FC Basel 0:1 unterlag.

Carlitos im 2. Anlauf

Wie wichtig die Partie für Sion war, merkte man von Beginn weg. Die Walliser rissen das Spieldiktat an sich und erarbeiteten sich gleich mehrere gute Chancen. Im Abschluss agierten sie aber bisweilen kläglich.

Und so brauchte Sion schliesslich einen Penalty, um auf die Siegerstrasse einzubiegen. Aber auch in dieser Situation waren zwei Anläufe nötig. Den Penalty von Carlitos konnte Thomas Castella noch parieren, per Nachschuss traf der Portugiese dann aber doch noch.

Monteiro fliegt – Carlitos schnürt Doppelpack

In der Schlussphase profitierten die Sittener davon, dass Lausanne nach einer gelb-roten Karte gegen Elton Monteiro in Unterzahl spielen musste. Diesen Vorteil nutzte erneut Carlitos, der in der 81. Minute per Kopfball für die Entscheidung sorgte.

Marco Schneuwlys verpasste Chancen

Der Sieg der Walliser war mehr als verdient. Geärgert haben dürfte Coach Maurizio Jacobacci der leichtfertige Umgang mit den zahlreichen guten Torchancen. Biespielhaft dafür war Marco Schneuwly, der es in der 65. und 84. Minute gleich zwiemal fertig brachte, den Ball aus bester Position nicht zu versenken.

Sendebegzug: SRF zwei, sportlive, 08.04.18, 15:45 Uhr