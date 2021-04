Legende: Warten auf den Sieg Victor Ruiz. Freshfocus

Wie schnell es manchmal doch gehen kann. Vor einem Jahr noch überraschte St. Gallen die Fussball-Schweiz mit erfrischendem Tempo-Fussball, bevor die Corona-Pause die Meisterschaftsträume in der Ostschweiz platzen liess.

Trotz namhafter Abgänge lief auch die neue Saison in St. Gallen im Sommer 2020 gut an, die «Espen» waren erneut der hartnäckigste YB-Verfolger. Doch nun ist seit mehreren Wochen der Wurm drin – und zwar so richtig.

4 Punkte aus 6 Partien lautet die magere Bilanz.

Ausser einem 3:1-Sieg über den ebenfalls kriselnden FC Basel am 27. Februar gab es für den FCSG kaum etwas zu holen.

Länger als die «Espen» wartet in der Super League keine Mannschaft auf einen Sieg.

Lange konnte das Team von Trainer Peter Zeidler die Baisse dank der starken Hinrunde kaschieren. Doch weil in der Liga alles eng beisammen ist, ging es zuletzt innerhalb von 3 Spieltagen von Rang 3 auf 8 hinunter.

St. Gallen liegt dem FCZ

Zu allem Übel gastiert an diesem Samstag auch noch der FC Zürich in der Ostschweiz. Denn die Zürcher sind in dieser Saison auswärts stärker als zu Hause (17:16 Punkte). Und in 29 Partien in St. Gallen hat der FCZ im Schnitt 2,2 Tore erzielt – in den letzten 3 Partien sogar jeweils immer mindestens 3.

Finden die «Espen» den Rank nicht langsam wieder, droht bei nur 6 Punkten Reserve auf die Plätze 9 und 10 gar noch das Abstiegsgespenst im Kybunpark herumzugeistern. Daran hätte vor einem Jahr wahrlich niemand gedacht.