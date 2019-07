Valon Behrami wechselt von Udinese in die Super League. Der 34-jährige Ex-Nationalspieler unterschreibt beim FC Sion.

Es ist der Transfer-Coup schlechthin der bisherigen Sommerpause in der Super League: Valon Behrami spielt ab kommender Saison in der Super League für den FC Sion.

Der 34-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb in Sitten einen Vertrag über 2 Jahre. Sion-Präsident Christian Constantin hatte bereits seit längerer Zeit mit einem Transfer des 83-fachen Schweizer Internationalen geliebäugelt.

Der Globetrotter kehrt zurück

Die letzten beiden Jahre verbrachte Behrami in der Serie A bei Udinese Calcio. Für die Friauler lief der ehemalige Nati-Spieler 39 Mal auf und brachte es dabei auf zwei Tore und eine Vorlage.

Zuvor spielte Behrami in Italien auch schon für Napoli, Florenz, Lazio Rom, Genua und Hellas Verona. Zwischendurch war der 34-jährige Tessiner auch in der Premier League bei Watford und West Ham sowie in der Bundesliga bei Hamburg engagiert.