Mit drei Punkten Vorsprung auf Thun schaffte Sion nach dem Abstieg den direkten Wiederaufstieg in die Super League. Dort wartet zum Start der Saison 2024/25 direkt die grösstmögliche Aufgabe: Das Auswärtsspiel bei Meister YB steht an.

Eine grosse Herausforderung, die bei den Spielern aber vor allem Vorfreude auslöst. «Das ist das Schönste, was du im Schweizer Fussball haben kannst», erklärt Verteidiger Joël Schmied. Für ihn ist die Partie noch etwas spezieller. Er wurde bei YB ausgebildet und trifft auf Ex-Kollegen und seinen Schwager – YB-Goalie David von Ballmoos ist mit Schmieds Schwester verheiratet. Schmied: «Viele Freunde werden im Stadion sein. Ich hoffe, wir können uns von der besten Seite zeigen.»

02:55 Video Schmied: «Von 300 Fans waren mindestens 50 besoffen» Aus Sport-Clip vom 17.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.

Feuer gespürt

Das letzte Jahr sei schwierig gewesen, sagte der 25-Jährige weiter. Viele harte Partien mussten die Walliser in der Challenge League absolvieren. Auch, weil das Ziel mit dem Wiederaufstieg von Christian Constantin klar vorgebeben war: «Wir haben schon das Feuer von unserem Präsidenten unter dem Hintern gespürt», gab Schmied zu.

In der höchsten Spielklasse will das Team nun nicht einfach nur mitspielen, sondern auch sein Können beweisen. Das erste Ziel ist klar der Klassenerhalt, der Rest sei Bonus. Geschafft werden soll dies ziemlich mit der gleichen Mannschaft wie im letzten Jahr. Die Sittener verzichteten auf allzu grosse Aktivitäten auf dem Transfermarkt.

Kaum Veränderungen

Ungewohnt ruhig ist es also im Wallis. Gab es in den vergangenen Jahren auch oft Schlagzeilen neben dem Platz, wird in diesem Sommer ohne Nebengeräusche am Super-League-Comeback gearbeitet. Intern ändere sich an den Abläufen nichts, erklärte Schmied. Aber: «Die Stadien werden wieder grösser, auch der Druck nimmt zu. Das nehmen wir aber natürlich sehr gern in Kauf.»

02:22 Video Sorgic: «Es waren sehr harte Partien in der Challenge League» Aus Sport-Clip vom 17.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

Einer, der in der Challenge League überzeugen konnte, war Stürmer Dejan Sorgic. Mit 16 Treffern wurde er Torschützenkönig. An diese Leistung will er jetzt anknüpfen: «Wir wollen das Selbstvertrauen und die Moral mitnehmen.»

Gelingt das, liegt vielleicht schon zum Saisonstart in Bern etwas drin – im ersten Schritt auf der Mission Klassenerhalt.