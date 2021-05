Legende: Hat das Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen Der FC Sion von Präsident Christian Constantin. Freshfocus

Noch vor 6 Wochen deutete alles auf einen direkten Abstieg des FC Sion hin. Im Direktdell in Vaduz brachen die Walliser in der letzten Viertelstunde zusammen und verloren mit 0:3. Der Rückstand auf den Barrageplatz betrug neu 6 Punkte, der Abstiegskampf schien entschieden.

Doch die Sittener kämpften sich in der Tabelle wieder heran, schlugen Servette und St. Gallen – und profitierten davon, dass Vaduz seither kaum mehr vom Fleck kam. Und so trennt die beiden abstiegsbedrohten Klubs vor dem Showdown am Freitagabend nur noch ein Punkt.

Vorteil Vaduz

Der FC Sion kann seinen Konkurrenten sogar mit einem Unentschieden zuhause gegen Basel in Bedrängnis bringen. Denn die Walliser weisen die klar bessere Tordifferenz auf (-14 gegenüber -19). Doch gegen den FCB tat sich Sion diese Saison bisher schwer. Zwar erzielten die Walliser in den letzten 3 Duellen stets 2 Tore, holten aber insgesamt nur einen Punkt.

Deutlich besser sieht die jüngste Bilanz von Vaduz gegen den FC Zürich aus. Die letzten beiden Duelle entschieden die Liechtensteiner beide für sich (3:2 und 1:0). Sollte das Team aus dem «Ländle» auch dieses Mal in Zürich gewinnen, wäre der Platz in der Barrage gesichert und Sions Abstieg nach 15 Jahren in der Super League Tatsache.