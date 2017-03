SL-News: Ajeti definitiv zu St. Gallen

Albian Ajeti bleibt längerfristig beim FC St. Gallen. Der Stürmer unterschrieb bei den Ostschweizern einen Vertrag bis Sommer 2021.

Albian Ajeti, der in der laufenden Saison vom FC Augsburg an den FC St. Gallen ausgeliehen war, unterschrieb bei den Ostschweizern einen Vertrag bis Sommer 2021. Ursprünglich besass der 19-Jährige beim deutschen Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2020, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Albian Ajeti erzielte in bislang 19 Spielen für den FCSG 9 Tore und war zuletzt auch in den Fokus anderer Clubs geraten.