SL-News: Brahimi verlässt GC

Mergim Brahimi wechselt von den Grasshoppers nach Griechenland. Der kosovarische Internationale unterschrieb einen Vertrag mit Panionios Athen.

Der 25-jährige Mergim Brahimi bestritt in dieser Saison für die Grasshoppers nur je zwei Spiele in der Super League und im Cup. Insgesamt kam der in der GC-Jugend ausgebildete Mittelfeldspieler seit 2011 in über 100 Spielen für die Zürcher zum Einsatz und erzielte dabei 4 Tore.

