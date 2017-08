SL-News: FCZ verpflichtet dänischen Innenverteidiger

Der 26-jährige Rasmus Thelander wechselt per sofort vom griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen zum FC Zürich.

Bei den Stadtzürchern erhielt Rasmus Thelander einen Vertrag bis Ende Saison 2018/2019. Er soll mehr Stabilität in die Defensive bringen.

Einen Grossteil seiner Karriere verbrachte der dänische Innenverteidiger in seinem Heimatland, wo er zunächst beim Akademisk Boldklub spielte. Im Jahr 2012 wechselte der 191 cm grosse Thelander in die dänische Superliga zum Aalborg BK, mit welchem er in der Saison 2013/2014 sowohl die Meisterschaft als auch den Cup gewinnen konnte.

Seit Sommer 2015 stand Thelander bei Panathinaikos unter Vertrag. Für die griechischen Hauptstädter absolvierte er insgesamt 31 Pflichtspiele, wobei er einen Treffer erzielen und zwei Assists geben konnte.