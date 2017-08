SL-News: GC leiht Antonov an Partizan aus

Der serbische GC-Verteidiger Nemanja Antonov wird von den Zürchern nach Serbien ausgeliehen. Und: Sion muss lange auf den Brasilianer Adryan verzichten.

Die Grasshoppers leihen den Serben Nemanja Antonov (22) für ein Jahr an Partizan Belgrad aus. Der 22-jährige Abwehrspieler war erst vor einem Jahr von Partizans Stadtrivalen OFK zu GC gestossen. In der letzten Saison kam der Linksverteidiger auf 28 Spiele in der Super League (2 Torvorlagen).

Der FC Sion muss rund sechs Wochen ohne seinen an den Adduktoren verletzten Brasilianer Adryan auskommen. Der Mittelfeldspieler hat sich am Sonntag im Super-League-Heimspiel gegen Basel (1:1) verletzt auswechseln lassen müssen. Der 23-jährige Offensivspieler war in drei Meisterschaftsspielen dieser Saison bislang einmal erfolgreich.