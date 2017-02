SL-News: Lausanne lange ohne seinen Goalgetter

Lausanne muss lange auf seine wertvollste Offensivkraft verzichten. Francesco Margiotta fällt nach einer Knie-OP wohl für den Rest der Saison aus.

Francesco Margiotta ist mit 8 Toren und 5 Vorlagen Lausannes Goalgetter. Nur gerade 8 Spieler haben in der laufenden Super-League-Saison mehr Tore erzielt als der 23-jährige Leihspieler von Juventus Turin. Doch ab sofort fällt Margiotta aus. Nach einer Operation am Knie wird er in seiner Heimat eine Rehabilitation durchführen. In dieser Spielzeit ist nicht mehr mit ihm zu rechnen.