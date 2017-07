SL-News: Lugano holt einen Verteidiger

Der letztjährige Super-League-Dritte Lugano hat einen Tag vor dem Start der neuen Saison seinen Kader mit einem Verteidiger von der Elfenbeinküste erweitert.

Der FC Lugano verstärkt seine Defensive mit Guy Eloge Koffi Yao. Der 21-jährige Verteidiger von der Elfenbeinküste absolvierte vor 2 Jahren 30 Spiele in Italiens Serie B und war massgeblich am Aufstieg von Crotone beteiligt. In der vergangenen Saison versuchte sich Yao erfolglos bei Inter Mailand durchzusetzen.