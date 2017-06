SL-News: Mbabu definitiv zu YB

Kevin Mbabu wechselt bis 2020 zu den Gelb-Schwarzen. Der 22-Jährige war bislang nur von Newcastle ausgeliehen.

Beim Spitzenspiel gegen Basel: Mbabu kümmert sich um seine Frisur 0:35 min, vom 21.5.2017

Kevin Mbabu hatte einst bei Servette mit 18 Jahren in der höchsten Spielklasse debütiert. Danach wechselte der vielfache Schweizer Nachwuchs-Internationale zu Newcastle United in die Premier League (drei Einsätze), ehe er im letzten Sommer an YB ausgeliehen wurde. In der abgelaufenen Saison kam er in der Super League auf 21 Einsätze (ein Tor, drei Assists). Nun bleibt er den Bernern bis im Sommer 2020 erhalten.