SL-News: Thun verpflichtet Costanzo

Moreno Costanzo hat einen neuen Verein. Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb für 2 Jahre beim FC Thun. Und: Lugano verstärkt sich mit Fabio Daprela.

Der seit einigen Tagen vertragslose Offensivspieler Moreno Costanzo kehrt in die Super League zurück. Der italienisch-schweizerische Doppelbürger unterschrieb für zwei Jahre beim FC Thun. Letzte Woche hatte der FC Vaduz bekanntgegeben, dass er und Costanzo «auf Wunsch des Spielers» den noch eine Saison gültigen Vertrag per sofort auflösen würden. Der 29-jährige Costanzo hatte in den letzten zwei Saisons beim Super-League-Absteiger 57 Spiele (12 Tore) absolviert.

Der ehemalige Schweizer U21-Internationale Fabio Daprela hat beim FC Lugano einen Vertrag über 3 Jahre unterschrieben. Der 26-jährige Verteidiger spielte die letzten sieben Jahre in Italien und absolvierte insgesamt 39 Partien in der Serie A. Zuletzt stand Daprela bei Chievo Verona unter Vertrag.