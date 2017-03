SL-News: Vorzeitiges Saisonende für Bia?

Der FC Sion muss mehrere Wochen auf Geoffrey Bia verzichten. Dem Mittelfeldspieler droht gar das vorzeitige Saisonende.

Der Doppelpack von Bia gegen Vaduz 0:37 min, vom 12.2.2017

Geoffrey Bia hat sich einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Dem Belgier mit kongolesischen Wurzeln droht damit das vorzeitige Saisonende. Bia erzielte für die Walliser in 13 Spielen fünf Tore. Der FC Sion liegt in der Super League auf dem dritten Platz. Dieser würde die Sittener zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigen.