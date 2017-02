SL-News: YB leiht Duah nach Neuenburg aus

Das Berner Eigengewächs Kwadwo Duah soll bis zum Saisonende bei Neuchâtel Xamax in der Challenge League Spielpraxis sammeln.

Kwadwo Duah durfte in seiner 1. Super-League-Saison für die Young Boys schon 14 Mal auflaufen. Im Cup und in der Meisterschaft beim 2:2 gegen St. Gallen zeichnete sich der 20-jährige Offensivspieler dabei als 3-facher Torschütze aus. Nun soll seine Entwicklung vorangetrieben. Hierfür wird das Eigengewächs Duah für den Rest der Rückrunde an Neuchâtel Xamax ausgeliehen.