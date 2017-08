SL-News: YB verpflichtet Flügelstürmer

Die Young Boys verstärken sich in der Offensive mit dem 19-jährigen Pedro Teixeira.

YB stattet Pedro Teixeira mit einem Vierjahresvertrag aus. Der Flügelstürmer kommt von Neuchâtel Xamax, wo er vor einem Jahr erstmals in der ersten Mannschaft eingesetzt wurde. In seiner ersten Saison in der zweithöchsten Spielklasse brachte es Teixeira auf 24 Einsätze (7 Tore und 2 Assists). Mittlerweile hat der Schweizer Nachwuchs-Internationale für Xamax 29 Spiele (11 Tore, 2 Assists) bestritten.