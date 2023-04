Legende: Könnte gegen seinen Ex-Klub sein Jubiläum feiern Berns Kastriot Imeri (l.). KEYSTONE / Laurent Gillieron

Wenn eine Partie in der Super League unentschieden endet, ist es oft Servette, das daran beteiligt ist. In den letzten acht Spielen haben die Genfer nur einmal verloren, allerdings gewannen sie auch nur eine Partie – ausgerechnet gegen YB. Beim letzten Aufeinandertreffen am 1. April konnten die «Grenats» zuhause dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte den Bernern die zweite Saisonniederlage zufügen.

05:14 Video Archiv: Genf schlägt YB zuhause mit 2:1 Aus Sport-Clip vom 01.04.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 14 Sekunden.

Nun steht die Elf von Alain Geiger vor der Herausforderung, sich auswärts im Wankdorf zu beweisen. Dies ist jedoch nicht gerade eine Stärke der Genfer, die in der Rückrunde lediglich einen Sieg auf fremdem Terrain verzeichnen konnten.

Und dann ist da ja noch der Gegner. Raphael Wickys Mannschaft ist zuhause seit 18 Spielen ungeschlagen und auf bestem Weg, einen neuen Defensiv-Rekord aufzustellen. Die Berner erhielten in den 28 Ligaspielen erst 20 Gegentreffer. Den aktuellen Rekord hält YB bereits: In der Saison 20/21 kassierte der designierte Meister nur 29 Gegentore.

Hoffnung für Genf

Es besteht aber auch Hoffnung für die Servettiens, um in der scheinbar uneinnehmbaren Festung Wankdorf zu bestehen. Zum einen muss Torjäger Jean-Pierre Nsame wegen einer Gelbsperre auf der Tribüne Platz nehmen, zum anderen holte Servette seit dem Aufstieg 2019 starke 22 Punkte gegen Bern. Basel als zweitbeste Mannschaft in dieser Statistik heimste im selben Zeitraum lediglich 13 Punkte ein.

Imeri vor Jubiläum

Massgeblich an diesen Zahlen beteiligt war Kastriot Imeri. Der Mittelfeldakteur könnte am Wochenende seinen 100. Super-League-Einsatz feiern, allerdings nicht im Dress der «Grenats». Imeri wechselte zu Beginn dieser Saison von seinem Jugendklub Genf in die Hauptstadt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Gelingt Genf im Wankdorf die Überraschung? Verfolgen Sie die Partie zwischen YB und Servette am Samstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei.

In dieser Spielzeit stand der 22-Jährige allerdings nur elf Mal in der Startformation. Dabei erzielte er drei Tore und zwei Vorlagen. Ob er auch gegen seine alte Liebe erfolgreich sein wird, können Sie am Samstag live auf SRF zwei mitverfolgen.