Legende: In dieser Saison noch ohne Tor in der Super League Nicolas Moumi Ngamaleu. Keystone

Nur 3 Tore in 4 Spielen – die Young Boys dieser Saison erinnern in punkto Torproduktion noch überhaupt nicht an die YB-Ausgaben der letzten 3 Meisterjahre. In diesen erzielten die Berner in der Super League im Schnitt deutlich mehr als 2 Tore pro Spiel.

Die YB-Torproduktion in den Meistersaisons Saison Tore

Torschnitt pro Spiel

2017/18 84 2,33 Tore

2018/19 99 2,75 Tore

2019/20 80 2,22 Tore



Trotzdem stehen die Berner heuer nach 4 Spieltagen auf Tabellenrang 3. Das liegt jedoch in erster Linie an den Abwehrleistungen des Teams. Die beiden YB-Goalies Guillaume Faivre und David von Ballmoos mussten zusammen bisher erst einen einzigen Gegentreffer hinnehmen.

Kaschieren kann es aber auch die gute Platzierung nicht: YB hat ein Effizienzproblem. Letzte Woche gegen Servette brachten die Berner 27 (!) Abschlüsse nicht im Tor unter. Trotz grosser Dominanz und einer frühen roten Karte der Genfer resultierte bloss ein 0:0.

Auch unter der Woche in der 1. Runde der Europa League gegen die AS Roma sprach die Chancen-Statistik für YB, das Skore am Ende aber mit 2:1 für die Italiener. Ihren einzigen Treffer erzielten die Berner vom Penaltypunkt.

Frydek soll FCL-Defensive entlasten

Der nächste Gegner kommt den Bernern somit gelegen. Der FC Luzern hat in 4 Partien 9 Gegentore kassiert. Nur der FCZ hat statistisch gesehen eine ebenso löchrige Verteidigung. Es könnte ein Resultat der Transferpolitik von FCL-Sportchef Remo Meyer sein.

Sendehinweis Nach der Absage des Spiels Sion - Servette kann SRF aus vertragsrechtlichen Gründen am Sonntag leider kein anderes Livespiel aus der Super League zeigen. Die Zusammenfassung von YB - Luzern und mehr Fussball gibt es allerdings ab 18:05 Uhr in der Sendung «Super League – Goool» auf SRF zwei.

Meyer holte im Transferfenster zwar 6 Offensivkräfte in die Zentralschweiz, aber nur einen Abwehrspieler. Die Verpflichtung des tschechischen Linksverteidigers Martin Frydek gab der Verein als Letztes bekannt. Der 28-Jährige war zuletzt 5 Jahre bei Sparta Prag engagiert, zeitweise als Captain.

Nachdem er sich letztes Wochenende noch in Quarantäne befand, dürfte der Routinier nun gegen YB zum Debüt kommen. Er soll der bisher anfälligen Luzerner Defensive zu mehr Stabilität verhelfen.