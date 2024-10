Dereck Kutesa will in der Super League gegen Sion auch den Frust über die Nichtberücksichtigung für die Schweizer Nati abbauen.

Legende: Überzeugt in der Super League bisher auf der ganzen Linie Dereck Kutesa. Keystone/Michael Buholzer

Im März debütierte Dereck Kutesa im Testspiel gegen Irland für die Schweizer Nati. Und bekam Lust auf mehr: Mit einem starken Saisonauftakt in der Super League drängte sich der wirblige Servette-Offensivspieler für ein neuerliches Aufgebot auf. Eigentlich. Denn Murat Yakin liess den 26-Jährigen aussen vor, nominierte stattdessen erstmals den St. Galler Christian Witzig für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Dänemark.

Kutesa konnte seine Enttäuschung darüber nur schlecht verbergen und dachte öffentlich über einen Nationenwechsel zu Angola nach. «Vielleicht sollte ich dort spielen, wo man mich will», meinte der Doppelbürger.

Die Wogen haben sich seither wieder etwas geglättet, Nati-Direktor Pierluigi Tami mahnte Kutesa zur Geduld und Assistenzcoach Giorgio Contini bekräftigte, dass der Spieler weiterhin auf dem Radar sei.

Bereits 5 Tore auf dem Konto

Der Flügel ist massgeblich am Hoch der «Grenats» beteiligt, die in den letzten 4 Super-League-Partien ungeschlagen blieben. 5 Treffer gelangen ihm in 9 Einsätzen, womit er die Torschützenliste der Liga zusammen mit dem neuen FCZ-Stürmer Juan José Perea und dem von Basel zu Villarreal abgewanderten Thierno Barry anführt.

Gegen Sion will Kutesa am Samstag vor heimischem Anhang seine schon gute Bilanz weiter aufpolieren. Bei den Wallisern zeigte der Formtrend zuletzt in die andere Richtung. Nach ansprechendem Saisonbeginn wartet man nun bereits seit fünf Begegnungen auf einen Sieg.

Es ist das erste Duell der beiden Westschweizer Rivalen seit Mai 2023. Damals setzte sich Servette im Stade de Genève gleich 5:0 durch. Unter den Torschützen: Ein gewisser Dereck Kutesa ...