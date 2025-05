In der Relegation Group spielen Yverdon und St. Gallen am Dienstagabend 1:1.

Der eine Punkt im Nachtragsspiel der 34. Runde ist für die abstiegsgefährdeten Waadtländer zu wenig.

Aufgrund starker Regenfälle war das Terrain im Stade Municipal in Yverdon am letzten Sonntag unbespielbar geworden und das Spiel gegen St. Gallen musste verschoben werden. 48 Stunden später präsentierte sich der Untergrund am Neuenburgersee in tadellosem Zustand.

Und es dauerte keine 7 Minuten, ehe die Zuschauer den 1. Treffer zu sehen bekamen. Nach einem St. Galler Einwurf gelangte der Ball über Umwege zu Willem Geubbels, der das Spielgerät per Fallrückzieher ins Tor beförderte (6.). Die Gäste, welche den Klassenerhalt längst auf sicher haben, lagen in Front.

Nun war Yverdon gefordert. Denn im Gegensatz zu den Ostschweizern sind die Waadtländer mitten im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Paolo Tramezzani gehörte vor der Partie zum Trio mit Winterthur (12.) und GC (10.), welches 33 Punkte auf dem Konto hat. Nur der Tabellen-Zehnte schafft den direkten Klassenerhalt.

Doch von Yverdon kam vorerst wenig. Einziger Aufreger war ein Freistoss von Varol Tasar an den Aussenpfosten (30.). Erst nach der Pause nahm das Heimteam das Zepter in die Hand, wirklich gute Chancen blieben aber zunächst aus. So war es der Sekunden zuvor eingewechselte Felix Mambimbi, der für St. Gallen um ein Haar das 2:0 erzielte. Der Pfosten rettete für Yverdon.

Vallci fliegt – Tasar trifft

Nachdem Albert Vallci in der 67. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden war, drückte Yverdon in Überzahl stärker auf den Ausgleich. Antonio Marchesano verzog eine Topchance knapp (71.). Besser machte es Tasar 3 Minuten später, als er den Ball sehenswert ins Tor drosch. Lawrence Ati Zigi war mit den Fingerspitzen noch dran.

Yverdon powerte weiter, doch fast hätte St. Gallens Joker Jordi Quintilla in der 88. Minute für den «Lucky Punch» gesorgt. Paul Bernardoni lenkte den Ball stark um den Pfosten. Weil im Gegenzug auch Moussa Baradji haarscharf verzog, blieb es beim Unentschieden. Zwar verbesserte sich Yverdon dank des einen Punkts an GC vorbei auf Rang 10. Ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf war es jedoch nicht.

So geht es weiter

In der 35. Runde der Relegation Group empfängt St. Gallen am Samstag um 18:00 Uhr den FC Winterthur. Zur gleichen Zeit spielt Yverdon zu Hause gegen Sion.

Resultate